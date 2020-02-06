SUBÜ VE SAÜ'den ortak yemekhane kararı - Son Dakika
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SUBÜ VE SAÜ'den ortak yemekhane kararı

7 saat önce

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, üniversitenin yemekhanesine ek olarak Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yemekhanesini de kullanabilecek.

SUBÜ VE SAÜ'den ortak yemekhane kararı, System.String[]

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, üniversitenin yemekhanesine ek olarak Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yemekhanesini de kullanabilecek.

Sakarya Üniversitesi'nden bölünerek 2018 yılında kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin rektörlük ve bazı fakülteleri Sakarya Üniversitesi Kampüs alanında bulunuyor.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, üniversitenin bölünmesiyle ortaya çıkan yemekhane sorununda personel ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için SAÜ'den destek talebinde bulunulduğu aktarılırken, bu talep doğrultusunda her iki üniversitenin öğrenci ve personelinin iki farklı yemekhaneden de aynı hizmeti alabilecekleri aktarıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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