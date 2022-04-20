SUBÜ ve SAÜ yönetimi iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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SUBÜ ve SAÜ yönetimi iftarda bir araya geldi

20.04.2022 14:12
SUBÜ ve SAÜ yönetimi iftarda bir araya geldi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yöneticileri iftarda buluştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yöneticileri iftarda buluştu.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyen ve öğrencilerinin hazırladığı iftara iki üniversitenin üst yöneticileri ve aileleri katıldı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, buluşmaya vesile olan akademisyen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Sakarya Üniversitesi yöneticileri de aileleriyle davetimize icabet ettiler. Ramazan vesilesiyle birlikte olmanın ve hasbihal edebilmenin mutluluğunu yaşadık. Çalışmalarımızı konuşma, şehrimize ve ülkemize katkı sağlama adına düşüncelerimizi ortaya koyduğumuz bir ortam yakaladık." ifadesini kullandı.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da uygulamada henüz eğitim aşamasında bu noktaya gelmiş öğrencilerin yetiştirilmesini sağlayan akademisyenleri tebrik ederek, "Üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra çok güzel yerlerde çalışacaklarına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Naci Çağlar, SAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Temel Gürdal ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, SUBÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ve SAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Yaşar Kahraman ile genel sekreter yardımcıları ve aileler katıldı.

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Sakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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