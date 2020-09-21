SUBÜ'ye 12 akademisyen alınacak - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (SUBÜ) 12 akademisyen alınacak.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, yapılanma çalışmaları kapsamında üniversiteye bağlı meslek yüksekokulları ve fakültelerde görev yapmak üzere 6 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi, bir profesör ve bir doktor öğretim üyesi alımı yapılacak.

SUBÜ Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ilanda söz konusu kadrolar için gerekli genel ve özel şartlar, başvuruda istenecek belgeler ve sınav takvimine ilişkin bilgiler yayınlandı.

Kadrolara 5 Ekim'e kadar başvurulabilecek, ön değerlendirme sonuçları 9 Ekim, kesin sonuçlar ise 19 Ekim'de açıklanacak.

Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu alımları için 14 Ekim'de giriş sınavı yapılacak. Başvuru yapan adaylar, her türlü süreci "personel.subu.edu.tr" adresinden takip edebilecek.