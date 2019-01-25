Subü'ye Teşekkür Belgesi

Uygulamalı eğitimde marka olma yolunda ilerleyen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), doktora öğrencilerinin sanayiyle bilimsel çalışma yapmalarına yönelik gerçekleştirdiği iki TÜBİTAK projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan teşekkür belgesi aldı.

Uygulamalı eğitimde marka olma yolunda ilerleyen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), doktora öğrencilerinin sanayiyle bilimsel çalışma yapmalarına yönelik gerçekleştirdiği iki TÜBİTAK projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan teşekkür belgesi aldı.





Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sanayi iş birliğinde tarihi bir adım olarak nitelendirilen ve TÜBİTAK tarafından başlatılan 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında başarılı bulunan üniversite ve firmalara, Bakan Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katıldığı törenle belgeleri takdim edildi.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da iki projeyle katıldığı törende, Bakan Varank'tan teşekkür belgesi aldı.

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