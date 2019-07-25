Son Dakika Haberleri: Suburcu Caddesi Cumartesi günleri trafiğe kapatılacak
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Suburcu Caddesi Cumartesi günleri trafiğe kapatılacak

2 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı bir karar ile Suburcu Caddesi'ni Cumartesi günleri trafik akışına kapatacak.

Suburcu Caddesi Cumartesi günleri trafiğe kapatılacak, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı bir karar ile Suburcu Caddesi'ni Cumartesi günleri trafik akışına kapatacak.

UKOME'nin bu kararı 3 Ağustos Cumartesi gününden itibaren bir ay boyunca her Cumartesi günü saat 12.00-18.00 arasında uygulanacağı belirtildi. - GAZİANTEP
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
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