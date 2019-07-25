Suburcu Caddesi Cumartesi günleri trafiğe kapatılacak
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı bir karar ile Suburcu Caddesi'ni Cumartesi günleri trafik akışına kapatacak.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:33 Kaynak: İHA
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı bir karar ile Suburcu Caddesi'ni Cumartesi günleri trafik akışına kapatacak.
UKOME'nin bu kararı 3 Ağustos Cumartesi gününden itibaren bir ay boyunca her Cumartesi günü saat 12.00-18.00 arasında uygulanacağı belirtildi. - GAZİANTEP
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