Suç çetesi 'Hells Angels'ın lideri Arabacı ve 2 şüpheli tutuklandı (2) - Son Dakika

Suç çetesi 'Hells Angels'ın lideri Arabacı ve 2 şüpheli tutuklandı (2)
TUTUKLANDILARBodrum'da, 14 Ağustos 2019'da, Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili suç çetesi 'Hells Angels' üyesi 5 kişi öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Bodrum'da, 14 Ağustos 2019'da, Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili suç çetesi 'Hells Angels' üyesi 5 kişi öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin eadliyeye sevki sırasında güvenlik gerekçesiylei Muğla merkezden çevik kuvvet ekipleri de gelirken, adliye çevresinde de önlemler alındı. Adliyeye sevk edilen Necati Arabacı, H.N.U. ve O.P çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Selçuk AKBAŞ/ BODRUM(Muğla), -
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 03:51 Kaynak: DHA
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