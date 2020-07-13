Suç çetesi üyesi mağdur isimlerinin yazdığı kağıdı, yutmaya çalışmış - Son Dakika

ADANA'da, 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karıştığı belirlenen ve yapılan operasyonla çökertilen 'Elmastaş' çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyon günü, eve giren polisleri gören Zeynep K.'nin, çantasından çıkardığı ve mağdurlardan alacaklarının yazılı olduğu bir kağıdı yırtıp, yutmak isterken yakalandığı öğrenildi. Kağıtta mağdurların isimleri ve verilen 450 bin liralık borç listesi olduğu belirlendi. Zeynep K.'nin, mağdurlara şebekeden olmadığı izlenimi vererek, ellerinden kurtarma bahanesiyle yeniden ağlarına düşürdüğü de tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karıştığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan 24 kişiye yönelik, Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul'da 7 Temmuz'da şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, tehditle 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 'Elmastaş' grubuna yönelik operasyonda 9'u kadın, 23 kişi gözaltına alındı.
Tefecilikten elde ettiği paralarla lüks bir hayat yaşadığı öğrenilen Zeynep K.'nin, operasyon günü eve giren polisleri görünce çantasından çıkardığı mağdurlardan alacakların yazılı olduğu bir kağıdı ağzına alıp, yutmak isterken yakalandığı, kendisini engellemek isteyen kadın polisin de elini ısırdığı öğrenildi. Zeynep K.'nin yırtarak yutmak istediği kağıtlar birleştirilip incelendiğinde, yüksek faizle para verdiği mağdurların isimlerinin ve para miktarlarının yer aldığı tespit edildi. Kağıtta toplam 450 bin liralık borç listesinin olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynep K., ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, suçlamayı ablası Figen K.'nin üstlendiği öğrenildi.