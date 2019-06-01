Son Dakika Haberleri: Suç dosyası hayli kabarıktı, polisten kaçamadı.
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Suç dosyası hayli kabarıktı, polisten kaçamadı.

1 saat önce

Suç dosyası hayli kabarıktı, polisten kaçamadı.

Suç dosyası hayli kabarıktı, polisten kaçamadı...19 yıl kesinleşmiş ve 17 farklı hırsızlık dosyadan aranması bulunan şüpheli yakalandı
BURSA - Bursa'da hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 farklı hırsızlık dosyasından da aranması bulunan zanlı, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.
Bursa'da karıştığı birçok hırsızlık olayından dolayı hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca 17 farklı hırsızlık dosyasından da aranması bulunan M.A.K.'nın saklandığı ikameti tespit eden Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. M.A.K.'yı saklandığı evde yakalayan ekipler şahsı alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen zanlının, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Suç dosyası hayli kabarıktı, polisten kaçamadı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:34 Kaynak: İHA
Polis, Bursa, 3. Sayfa
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