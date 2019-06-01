Suç dosyası hayli kabarıktı, polisten kaçamadı.
1 saat önce
Suç dosyası hayli kabarıktı, polisten kaçamadı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:34 Kaynak: İHA
Suç dosyası hayli kabarıktı, polisten kaçamadı...19 yıl kesinleşmiş ve 17 farklı hırsızlık dosyadan aranması bulunan şüpheli yakalandı
BURSA - Bursa
'da hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 17 farklı hırsızlık dosyasından da aranması bulunan zanlı, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.
Bursa'da karıştığı birçok hırsızlık olayından dolayı hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca 17 farklı hırsızlık dosyasından da aranması bulunan M.A.K.'nın saklandığı ikameti tespit eden Yıldırım
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. M.A.K.'yı saklandığı evde yakalayan ekipler şahsı alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen zanlının, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu
İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi
Bakan Soylu müjdeyi verdi: Şimdi kadın özel harekat alacağız
Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden çarpıcı sözler: Düşmanları sevindirmeyeceğim