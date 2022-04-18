Suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı

18.04.2022 15:18
Suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 500 Evler Camisi'nden ses sistemi ve çok sayıda malzemeyi çalıp kayıplara karışan şüpheli şahıs, polis ekiplerince farklı camide hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 500 Evler Camisi'nden ses sistemi ve çok sayıda malzemeyi çalıp kayıplara karışan şüpheli şahıs, polis ekiplerince farklı camide hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakalandı. Şahsın toplamda 8 camide hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi 1012. Sokak Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde bulunan 500 Evler Camii'nde hırsızlık olayı meydana geldi. 14 Nisan'da iftar ezanının okunması sonrası camide kimsenin olmadığı vakitte içeri giren hırsız, ses sisteminin olduğu odaya yöneldi. Ses sisteminin olduğu odanın kapısını açamayan hırsız, camı kırıp içeri girdi. 2 adet ses sitemi için kullanılan anfi, 2 adet aydınlatma için kullanılan piknik tüpü ve elektrik süpürgesini ağır olduğu için alamadığından 20 metre kablosunu kesip alan hırsız, kayıplara karıştı.

8 farklı camide hırsızlık yaptığı tespit edildi

Yaşanan olay üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. 37 farklı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameranın 162 saatlik görüntü kaydı incelenmesi sonucunda şahsın 500 Evler cami ile birlikte 8 farklı camide hırsızlık yaptığı tespit edildi. Kimlik tespitine yoğunlaşan polis ekipler, şahsın Y.K. olduğunu belirleyince yakalanması için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli Y.K. bir camide hırsızlık yaptığı sırada suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Y.K'nin emniyette sorgusu sürerken, ikametinde yapılan aramada 4 televizyon ve 7 ses sistemi de camilere teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı
Suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı
Suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı
Suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı
Suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı

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Diyarbakır, Polis, Nisan, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suç dosyası kabarık cami hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika


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