Suç Dosyası" Yeni Bölümüyle TRT Belgesel'de

Yönetmenliğini Hakan Kerim Karademir'in üstlendiği, belgesel ve drama türündeki "Suç Dosyası" programı, "Kum Saatindeki Hayat" bölümüyle yarın TRT Belgesel'de yayınlanacak.

Yönetmenliğini Hakan Kerim Karademir'in üstlendiği, belgesel ve drama türündeki "Suç Dosyası" programı, "Kum Saatindeki Hayat" bölümüyle yarın TRT Belgesel'de yayınlanacak.



Cumartesi günleri 22.55'te izleyiciyle buluşan programın yeni bölümünde, akşam saatlerinde uyumak üzere odasına giden ve sonrasında kayıplara karışan küçük bir kız çocuğunun yaşadığı olaylar ve olaydaki ipuçlarıyla soru işaretleri ele alınacak.



Gerçek suç dosyalarından yola çıkılarak, yenilikçi bir tarzla hazırlanan belgeselde, her hafta farklı bir konu işleniyor.



Cinayet Büro dedektiflerinin bilimin ışığında aydınlattığı birbirinden ilginç adli soruşturmaları konu alan Suç Dosyası'nın senaryosunu Onur Özcan kaleme aldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

"Sen Beni Doyuramıyorsun Başka Erkeklerle İlişkim Var" Diyen Sevgilisini Döverek Öldürdü

Ailesinden Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Önce 3. Kattan Atıldı Sonra Boğularak Öldürüldü

Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi

Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı