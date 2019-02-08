Son Dakika Haberleri: Suç Dosyası" Yeni Bölümüyle TRT Belgesel'de

Suç Dosyası" Yeni Bölümüyle TRT Belgesel'de

24 dakika önce

Yönetmenliğini Hakan Kerim Karademir'in üstlendiği, belgesel ve drama türündeki "Suç Dosyası" programı, "Kum Saatindeki Hayat" bölümüyle yarın TRT Belgesel'de yayınlanacak.

Suç Dosyası
Yönetmenliğini Hakan Kerim Karademir'in üstlendiği, belgesel ve drama türündeki "Suç Dosyası" programı, "Kum Saatindeki Hayat" bölümüyle yarın TRT Belgesel'de yayınlanacak.

Cumartesi günleri 22.55'te izleyiciyle buluşan programın yeni bölümünde, akşam saatlerinde uyumak üzere odasına giden ve sonrasında kayıplara karışan küçük bir kız çocuğunun yaşadığı olaylar ve olaydaki ipuçlarıyla soru işaretleri ele alınacak.

Gerçek suç dosyalarından yola çıkılarak, yenilikçi bir tarzla hazırlanan belgeselde, her hafta farklı bir konu işleniyor.

Cinayet Büro dedektiflerinin bilimin ışığında aydınlattığı birbirinden ilginç adli soruşturmaları konu alan Suç Dosyası'nın senaryosunu Onur Özcan kaleme aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:08 Kaynak: AA

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