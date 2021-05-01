Suç gelirlerinin aklanmasını engelleyen yönetmeliğe "Kripto varlıklar" ibaresi eklendi - Son Dakika

Suç gelirlerinin aklanmasını engelleyen yönetmeliğe "Kripto varlıklar" ibaresi eklendi
01.05.2021 00:25
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ibaresi eklendi.
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmeliğe "Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ibaresi eklendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkındaki yönetmelikte yapılan değişikliğe göre yönetmeliğe,
"Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar" ile "Tasarruf finansman şirketleri" ibareleri eklendi. - ANKARA
Son Dakika Yeni kurulan iki bakanlığa atamalar yapıldı, bir genel müdür görevden alındı Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı