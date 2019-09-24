Son Dakika Haberleri: Suç işlemeye doyamayan "elektronik kelepçeli" şahıs bu kez dolandırıcılık suçundan yakalandı
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Suç işlemeye doyamayan "elektronik kelepçeli" şahıs bu kez dolandırıcılık suçundan yakalandı

1 saat önce

Suç işlemeye doyamayan "elektronik kelepçeli" şahıs bu kez dolandırıcılık suçundan yakalandıAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde elektronik kelepçe ile adli kontrol tedbiri uygulanan dolandırıcılık şüphelisi Ü.Ç. kıskıvrak yakalandı.

Suç işlemeye doyamayan "elektronik kelepçeli" şahıs bu kez dolandırıcılık suçundan yakalandı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde elektronik kelepçe ile adli kontrol tedbiri uygulanan dolandırıcılık şüphelisi Ü.Ç. kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birden çok okuldan atık kağıt ve kitapları çaldığı iddia edilen şüpheli Ü.Ç., Merzifon Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Çorum'da sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli Ü.Ç. en son Merzifon ilçesinde Haşim Dülger Ortaokulu ve İstiklal İlkokulu ve Halim Çalkan İlköğretim Okulu Müdürlerini dolandırarak, okula ait eski kitapları para ödemek vaadiyle kamyonete yükledikten sonra ödeme yapmadan ilçeden ayrıldığı tespit edildi. Civar il ve ilçelerde de birçok hırsızlık olayına karışmış olan ve halen elektronik kelepçe ile adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Ü.Ç, işlemleri yapılmak üzere Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Suç işlemeye doyamayan elektronik kelepçeli şahıs bu kez dolandırıcılık suçundan yakalandı

Merzifon, Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:22 Kaynak: İHA
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