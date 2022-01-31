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Suç kayıtları olan arkadaşların ihbar kavgası: 1 ölü - Son Dakika

Suç kayıtları olan arkadaşların ihbar kavgası: 1 ölü

31.01.2022 20:57
Suç kayıtları olan arkadaşların ihbar kavgası: 1 ölü

IĞDIR'da çeşitli suçlardan haklarında dosya bulunan iki arkadaş arasında birbirini ihbar etme iddiası yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü.

IĞDIR'da çeşitli suçlardan haklarında dosya bulunan iki arkadaş arasında birbirini ihbar etme iddiası yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü. Polis tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Ocak günü saat 20.30 sıralarında Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi Samanpazarı mevkisinde meydana geldi. Çok sayıda suçtan haklarında dosya bulunan Mustafa Özgürce ile Y.A. arasında birbirlerini ihbar etme iddiası yüzünden kavga çıktı. Y.A.'nın bıçakla yaraladığı Mustafa Özgürce, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Cinayetin ardından kaçan Y.A. saklandığı evinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Y.A., tutuklanarak Iğdır S Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.


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Polis, Iğdır, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suç kayıtları olan arkadaşların ihbar kavgası: 1 ölü - Son Dakika


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