Suç makinası yakalandı - Son Dakika

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, tüfekle yaralama, yağma (gasp), uyuşturucu madde ticareti suçlarından aranan M.K isimli şüpheli Hoşgör Mahallesinde yapılan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler şahsın üzerinde yaptıkları arama sonucu 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

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