Suç makineleri çalıntı araç içinde yakalandı: Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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Suç makineleri çalıntı araç içinde yakalandı: Hırsızlık anları kamerada

15.06.2022 10:59

İstanbul'un 5 ilçesinde 16 işyerinden hırsızlık yapan 2'si kadın 5 şüpheli, Ataşehir'de çalıntı araç içerisinde yakalandı.

İstanbul'un 5 ilçesinde 16 işyerinden hırsızlık yapan 2'si kadın 5 şüpheli, Ataşehir'de çalıntı araç içerisinde yakalandı. Suç kayıtları kabarık olan şüphelilerin gerçekleştirdikleri hırsızlık olayları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tuzla, Sancaktepe, Ataşehir, Ümraniye ve Çekmeköy'de toplam 16 işyerinden hırsızlık yapıldığı bilgi üzerine harekete geçti. Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini tespit etti.

112 suç kaydı bulunan Sinan B. (27), 57 suç kaydı bulunan Hatice Ç. (27), 9 suç kaydı bulunan Seda B.(40), 15 suç kaydı bulunan B.Ü (17), 16 suç kaydı olan Serkan Ç.(21), 11 Haziran'da Ataşehir'de çalıntı araç içerisinde yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları başka bir araç ise Ümraniye'de bulundu. Gözaltına alınan 1'i kadın 5 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan suç makinelerinin karıştıkları hırsızlık olayları da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

(İHA)

Suç makineleri çalıntı araç içinde yakalandı: Hırsızlık anları kamerada
Suç makineleri çalıntı araç içinde yakalandı: Hırsızlık anları kamerada
Suç makineleri çalıntı araç içinde yakalandı: Hırsızlık anları kamerada
Suç makineleri çalıntı araç içinde yakalandı: Hırsızlık anları kamerada
Suç makineleri çalıntı araç içinde yakalandı: Hırsızlık anları kamerada
Suç makineleri çalıntı araç içinde yakalandı: Hırsızlık anları kamerada
Suç makineleri çalıntı araç içinde yakalandı: Hırsızlık anları kamerada
Suç makineleri çalıntı araç içinde yakalandı: Hırsızlık anları kamerada

YORUMLAR
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Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada Doluya yakalanan motosikletçilerin zor anları kamerada Sele yakalanan sürücünün zor anları kamerada Sele yakalanan sürücünün zor anları kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suç makineleri çalıntı araç içinde yakalandı: Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

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