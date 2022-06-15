112 suç kaydı bulunan Sinan B. (27), 57 suç kaydı bulunan Hatice Ç. (27), 9 suç kaydı bulunan Seda B.(40), 15 suç kaydı bulunan B.Ü (17), 16 suç kaydı olan Serkan Ç.(21), 11 Haziran'da Ataşehir'de çalıntı araç içerisinde yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları başka bir araç ise Ümraniye'de bulundu. Gözaltına alınan 1'i kadın 5 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan suç makinelerinin karıştıkları hırsızlık olayları da güvenlik kameralarınca görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ümraniye, Ataşehir, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Suç makineleri çalıntı araç içinde yakalandı: Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

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