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Suç Makineleri Yakalandı

1 saat önce

Suç makineleri yakalandı Birinin 14 diğerinin 21 ayrı suçu var 12 yıl 4 ay kesinleşmiş suçu olan hırsız yakalandıANKARA - İşlediği 14 suçtan 8'i hırsızlık olan ve 12 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası ile resmen hırsızlık makinesine dönen U.

Suç makineleri yakalandı
Birinin 14 diğerinin 21 ayrı suçu var
12 yıl 4 ay kesinleşmiş suçu olan hırsız yakalandı

ANKARA - İşlediği 14 suçtan 8'i hırsızlık olan ve 12 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası ile resmen hırsızlık makinesine dönen U.A kendi gibi 21 ayrı suça bulaşmış ortağı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği son zamanlarda ortaya çıkan hırsızlık suçlarını geniş çapta araştırmaya aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda polis ekipleri hırsızlık makinesine dönen iki kişiyi tespit etti. Yaşanan hırsızlık olaylarının güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği, belirlenen iki şüphelinin suç dosyalarının kabarık olduğunu bilgisine ulaştı. 14 ayrı suç kaydı olan U.A ve 21 farklı suçu bulunan T.Ç gerçekleştirilen operasyonla göz altına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılarda U.A tutuklandı. Suç ortağı T.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların ikamet ettikleri yerde ve üzerlerinde yapılan aramada; 2 bin 229 TL para, akıllı telefon, 5 altın yüzük, 4 altın bilezik, 10 gümüş yüzük, 2 altın bileklik, 5 alyans yüzük, 12 gümüş kolye, 4 gümüş bileklik, 2 köstekli saat, 15 tespih, 33 farklı markaya ait kol saati, 12 kolye ucu, 4 tuşlu telefon, 3 altın bileklik, fotoğraf makinesi, 5 sırt çantası, televizyon, 3 gümüş küpe, 13 bakır süs eşyası, 2 altın zincir, 2 tabanca ve 17 fişek, 22 çift küpe, 4 altın kolye, altın yüzük, levye, tornavida ve sırt çantası bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:45 Kaynak: İHA

Ankara, Hırsızlık Büro Amirliği, 3. Sayfa
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