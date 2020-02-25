Suç makineleri yakalandı - Son Dakika
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Suç makineleri yakalandı

6 saat önce

Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 33 şahıs yakalandı.

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Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 33 şahıs yakalandı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aralarında "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplamda 16 yıl hapis cezası ile aranan T. Ç., "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından 12 yıl, 1 ay hapis cezası ile aranan A.U., "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 6 yıl, 3 ay hapis cezası ile aranan Ş.Ö. isimli şahısların da bulunduğu, toplam 33 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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