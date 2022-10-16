Suç makinesi 17 yaşındaki hırsızı böyle yakaladılar - Son Dakika
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Suç makinesi 17 yaşındaki hırsızı böyle yakaladılar

16.10.2022 14:38

Suç makinesi 17 yaşındaki hırsızı böyle yakaladılar Yaşının 1,5 katı sabıkası olan hırsız, saklandığı çatıda yakalandı Denizli'de daha önce 8 farklı hırsızlık olayında gözaltına alınan ve yakalanmamak için JASAT ekiplerine ait araçların listesini yapan şüpheli, yapılan başarılı operasyonda bir...

Suç makinesi 17 yaşındaki hırsızı böyle yakaladılar

Yaşının 1,5 katı sabıkası olan hırsız, saklandığı çatıda yakalandı

DENİZLİ - Denizli'de daha önce 8 farklı hırsızlık olayında gözaltına alınan ve yakalanmamak için JASAT ekiplerine ait araçların listesini yapan şüpheli, yapılan başarılı operasyonda bir evin çatısında saklanırken yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, il genelinde yapılan başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde daha önce 8 farklı hırsızlık olayında gözaltına alınan ve yakalanmamak için Jandarma Suç Arama Timlerine ait araçları liste yapan Polat B. (17), bu seferde araç çaldı. İhbar üzerine JASAT dedektifleri ve Honaz ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, daha reşit olmamış olan suç makinesini yakalamak için kolları sıvadı.

Birçok bölgede Polat B.'nin izini süren ekipler, titiz çalışmaları sonuç verdi. Ekipler, Polat B.'nin saklandığı yeri tespit ederek müşterek operasyonla gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Polat B., bir evin çatısında saklanırken kıskıvrak yakayı ele verdi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Polat B., yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan Polat B.'nin 10 adet ev ve iş yerinden hırsızlık, 10 adet hırsızlık, 4 adet motosiklet ve bisiklet hırsızlığı, 1 adet otodan hırsızlık, 1 adet motorlu taşıt hırsızlığı olmak üzere toplam suç kaydı 26 adet olduğu öğrenildi.

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Yaşının 1,5 katı sabıkası olan hırsızlık zanlısı saklandığı çatıda yakalandı Yaşının 1,5 katı sabıkası olan hırsızlık zanlısı saklandığı çatıda yakalandı İZMİR'DE KESİNLEŞMİŞ CEZALARI BULUNAN HÜKÜMLÜLER YAKALANDI İZMİR'DE KESİNLEŞMİŞ CEZALARI BULUNAN HÜKÜMLÜLER YAKALANDI
Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi 17 yaşındaki hırsızı böyle yakaladılar - Son Dakika

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