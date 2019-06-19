Suç makinesi Alanya'da yakayı ele verdi
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 ayrı suçtan aranan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
'nın Alanya
ilçesinde 17 ayrı suçtan aranan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 17 ayrı suçtan aranan Hamit B.'nin (50) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Hamit B.'yi Nüfus Müdürlüğünde başkasının ismine düzenlenmiş sahte kimlikle işlem yaptığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hamit B., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
5 yıldızlı otel icradan yarı fiyatına satılacak
Görenlerin nutku tutuldu! Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı
Cinayet romanından esinlenerek işlenen cinayet davasında sanıkların cezası onandı
Erkek çocuğa cinsel istismar sanığına 12,5 yıl hapis cezası verildi