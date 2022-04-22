İzmir'de 86 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Konteynerde Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de 86 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Konteynerde Yakalandı

22.04.2022 10:04

İzmir'de 86 ayrı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U., Aliağa'da bir tarladaki konteyner içinde yakalandı.

İzmir'de 86 ayrı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U., Aliağa'da bir tarladaki konteyner içinde yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Dedektifleri (JASAT), 86 ayrı suçtan aranan 30 yaşındaki O.U. isimli zanlının Aliağa Fatih Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

76 adet bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 4 adet dolandırıcılık, 1 adet hükümlü ve tutuklunun kaçması, 1 adet hakaret, 1 adet Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet, 3 adet başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından arama kaydı olan O.U., annesine ait bir tarlada konteynır içerisinde saklandığı esnada yakalandı.

O.U. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de 86 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Konteynerde Yakalandı
İzmir'de 86 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Konteynerde Yakalandı
İzmir'de 86 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Konteynerde Yakalandı
İzmir'de 86 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Konteynerde Yakalandı
İzmir'de 86 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Konteynerde Yakalandı
İzmir'de 86 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Konteynerde Yakalandı

YORUMLAR
500
Kasten öldürme suçundan aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalandı Kasten öldürme suçundan aranan 'Timsah' lakaplı şahıs yakalandı 16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, Keşan'da yakalandı 16 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, Keşan'da yakalandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel İzmir'de 86 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Konteynerde Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:38 Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi Fişekhane'den çekildi: Tiyatro bir ticarethane değil
10:34 Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim
10:18 Süt ve süt ürünlerine zam iddiası: En az yüzde 40 artış olacak
10:09 5 ay önce kafaüstü düşen Bedirhan bebek hayata tutunamadı
10:07 İmamoğlu ilk kez açıkladı: 3 eski bakan fısıltıyla Erdoğan'ı anlattı
10:05 Gülşen, kadın eşitliği için devrede! New York Times Meydanı'ndaki reklam panosunda yer aldı
10:03 Parkta sarmaş dolaş görüntülendiler! Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay'ın keyfi yerinde
09:56 Namaz kılma bahanesiyle camiye girdi, müezzinin mikrofonunu çalıp kaçtı
09:55 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde neler oldu? İlyas, Esma yardımıyla zindandan kaçtı!
09:49 Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 10:49:43. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 86 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Konteynerde Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement