İzmir'de 86 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Konteynerde Yakalandı - Son Dakika

İzmir'de 86 ayrı suçtan hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.U., Aliağa'da bir tarladaki konteyner içinde yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Dedektifleri (JASAT), 86 ayrı suçtan aranan 30 yaşındaki O.U. isimli zanlının Aliağa Fatih Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

76 adet bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 4 adet dolandırıcılık, 1 adet hükümlü ve tutuklunun kaçması, 1 adet hakaret, 1 adet Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet, 3 adet başkasına ait banka veya kredi kartının kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından arama kaydı olan O.U., annesine ait bir tarlada konteynır içerisinde saklandığı esnada yakalandı.

O.U. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.