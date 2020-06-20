Suç makinesi aynı iş yerini ikinci kez soymaya çalıştı...O anlar kamerada - Son Dakika

Suç makinesi aynı iş yerini ikinci kez soymaya çalıştı...O anlar kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 250'nin üzerinde hırsızlık olayına karışan ve akıl hastası olduğu için cezaya ehliyeti bulunmayan Eşref C. aynı iş yerini ikinci kez soymaya çalıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Acılık Caddesinde üzerinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Eşref C.. daha önce girmeye çalıştığı ancak başaramadığı dükkana ikinci kez girmeye çalıştı. Dakikalarca dükkanın kepenklerini kırmaya çalışan Eşref C., başaramayınca dükkanı soymaktan vazgeçti. Ardından sabah saatlerinde dükkanın kepenklerinin zorlandığı fark eden Ahmet A. hemen güvenlik kameralarına baktı. Kameralardan Eşref C.'nin olduğunu fark eden Ahmet A. görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak tepkilerini dile getirdi.

Ahmet A., "Zonguldak'ımızın medarı iftihar hırsızı Eşref bize ikinci defa ziyarete gelmiş. Dükkana giremediği için gururu kırılmış ha bire yokluyor bakalım sonuç ne olacak" şeklinde paylaşımda bulundu.