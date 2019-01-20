Son Dakika Haberleri: Suç Makinesi Beyoğlu'nda Yakalandı

Suç Makinesi Beyoğlu'nda Yakalandı

1 saat önce

Beyoğlu'nda polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 17 ayrı suçtan aranan ve 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan suç makinesi yakalandı.

Suç Makinesi Beyoğlu'nda Yakalandı, System.String[]
Beyoğlu'nda polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 17 ayrı suçtan aranan ve 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan suç makinesi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; Camiikebir Mahallesi Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipleri, durumundan şüphelenen Hüseyin N. isimli şahsın UYAP sorgusu yaptı. Yapılan sorguda Hüseyin N. isimli şahsın 17 suçtan arandığı ve bu suçların 12'sinden 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Suç makinesini yakalayan ekipler Hüseyin N'yi işlemler için Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine teslim etti. Şahsın polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:52 Kaynak: İHA

Kızılay Meydanı, Kasımpaşa, Beyoğlu, 3. Sayfa
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