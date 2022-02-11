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Suç makinesi Bodrum'da yakalandı - Son Dakika

Suç makinesi Bodrum'da yakalandı

11.02.2022 11:28
Suç makinesi Bodrum'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince 16 ayrı suçtan aranan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş yapılan operasyon ile yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince 16 ayrı suçtan aranan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ş yapılan operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölköy Mahallesi'nde 16 suçtan aranan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ş isimli şahıs için jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu suç makinası Ş.Ş ekiplerce kıs kıvrak yakalandı. Yakalanan Ş.Ş"nin suç dosyasında ise "mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, basit yaralama, birden fazla kişiyle tehdit, basit tehdit, kasten yaralama, hakaret ve tehdit olmak üzere toplam 16 suç işlediği öğrenildi. 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Ş.Ş. isimli şahıs adli işlemlerin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Jandarma, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi Bodrum'da yakalandı - Son Dakika


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