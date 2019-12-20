Suç makinesi, Bursa'da uyuşturucu ve 4 silahla yakalandı - Son Dakika
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Suç makinesi, Bursa'da uyuşturucu ve 4 silahla yakalandı

6 saat önce

BURSA'da, 23 suçtan kaydı ile hakkında 6 suçtan arama kararı ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.D. (25), polis tarafından yakalandı.

Suç makinesi, Bursa'da uyuşturucu ve 4 silahla yakalandı, System.String[]

BURSA'da, 23 suçtan kaydı ile hakkında 6 suçtan arama kararı ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.D. (25), polis tarafından yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen cezaevi firarsinin üzeri ile evinde yapılan aramada 3 tabanca, 2 tüfek ve 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında cezaevi firarisi Y.D.'nin (25)  uyuşturucu sattığını belirledi. Takibe alınan şüpheli, Hamitler Mahallesi mesire alanında yakaladı. Gözaltına alınan Y.D.'nin üzerinde 100 gram uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Y.D.'nin evinde yapılan aramada da 340 gram uyuşturucu madde selvia, 124,5 gram metamfetamin, 33 gram bonzai, 7 gram skunk ile 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 10 mermi, 1 dipçiksiz pompalı tüfek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 av fişek, 3 adet çalıntı LED TV bulundu.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürülen Y.D.'nin poliste 23 suç kaydı bulunduğu ve hakkında 6 ayrı arama kararı ile 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.  Y.D. adliyeye sevk edildi.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:47 Kaynak: DHA
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