Suç makinesi çocuk hırsız son işinde yakayı ele verdi - Son Dakika

Osmaniye'de park halindeki kurye aracından cep telefonu çalan hırsızlık zanlısı şahıs, önce kameralara ardından polise yakalandı. 53 suç kaydı olduğu öğrenilen 16 yaşındaki çocuk hırsız tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde park halindeki kurye aracından çalınan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki kameraları incelemeye alan ekipler kurye aracından cep telefonunun çalan şahsın daha önceden çeşitli suçlardan 53 kaydı bulunan 16 yaşındaki H.G. olduğunu belirledi. Hırsızlık şüphelisi şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler fiziki takip sonucunda adresi tespit etti. Yapılan şok baskınla H.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Esenevler Mahallesi'nde bir işyerinin bahçesinden 60 metre kablo ile 1 adet uzatma kablosu çalan M.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE