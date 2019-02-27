Son Dakika Haberleri: Suç Makinesi Firari Hükümlü Polisten Kaçamadı

Suç Makinesi Firari Hükümlü Polisten Kaçamadı

36 dakika önce

Adana'da aralarında kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma gibi 19 ayrı suçtan 27 yıl 6 ay hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan hükümlü polisten kaçamadı.

Suç Makinesi Firari Hükümlü Polisten Kaçamadı, System.String[]
Adana'da aralarında kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma gibi 19 ayrı suçtan 27 yıl 6 ay hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan hükümlü polisten kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma gibi 19 ayrı suçtan 27 yıl 6 ay hapis cezası alan ve Osmaniye cezaevinden kaçan İbrahim G. (60) isimli hükümlünün adresini tespit etti. Polis, merkez Sarıçam ilçesindeki belirlenen adrese baskın yaptı ancak şahsın burada olmadığını, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir adreste olduğunu belirleyerek, ikinci bir baskın yaptı. Polis hükümlüyü oto pazarı içinde gezerken kimliksiz olarak yakaladı. İbrahim G. emniyete getirilip işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:10 Kaynak: İHA

Adana, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cezaevinden İzinli Çıkıp Evine Gelen Hükümlü, Eşinin Gözleri Önünde Başından Vuruldu Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Adana'da Şafakta Uyuşturucu Operasyonu Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 09:46:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suç Makinesi Firari Hükümlü Polisten Kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]