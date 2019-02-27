Suç Makinesi Firari Hükümlü Polisten Kaçamadı
36 dakika önce
Adana'da aralarında kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma gibi 19 ayrı suçtan 27 yıl 6 ay hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan hükümlü polisten kaçamadı.
Adana
'da aralarında kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma gibi 19 ayrı suçtan 27 yıl 6 ay hapis cezası alan ve cezaevinden kaçan hükümlü polisten kaçamadı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, ruhsatsız silah bulundurma gibi 19 ayrı suçtan 27 yıl 6 ay hapis cezası alan ve Osmaniye
cezaevinden kaçan İbrahim G. (60) isimli hükümlünün adresini tespit etti. Polis
, merkez Sarıçam
ilçesindeki belirlenen adrese baskın yaptı ancak şahsın burada olmadığını, Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'nde bir adreste olduğunu belirleyerek, ikinci bir baskın yaptı. Polis hükümlüyü oto pazarı içinde gezerken kimliksiz olarak yakaladı. İbrahim G. emniyete getirilip işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:10 Kaynak: İHA
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