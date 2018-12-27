Son Dakika Haberleri: Suç Makinesi Firari Yakayı Ele Verdi

Suç Makinesi Firari Yakayı Ele Verdi

31 dakika önce

Suç makinesi firari yakayı ele verdi -14 suçtan aranan firari yakalandıMUĞLA - Hakkında 14 ayrı olaydan yakalama kararı bulunan firari suç makinesi polis ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.

Suç makinesi firari yakayı ele verdi
-14 suçtan aranan firari yakalandı

MUĞLA - Hakkında 14 ayrı olaydan yakalama kararı bulunan firari suç makinesi polis ekiplerince sahte kimlikle yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bodrum'da son 2 yıl içerisinde evlerden hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlali ile ilgili aranan O.E., isimli şahıs Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda Torba Kavşağı civarında yakalandı. Yaşanan kovalamacanın ardından bir aracın içerisinde yakalanan şahsın, bir süredir polis ekiplerince takip edildiği öğrenildi. Üzerinden sahte kimlik çıkan O.E. isimli şahsın, 14 ayrı olayla ilgili Ulusal Yargı Bilişim Sistemi(UYAP)'nde yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:59 Kaynak: İHA

Bodrum, Polis, 3. Sayfa
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