Suç Makinesi Hırsızın Yakalanmamak İçin Kullandığı Taktik İşe Yaramadı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdiği pastaneden yaklaşık bin TL bozuk para çalarak kayıplara karışan ve yakalanmamak için her gün farklı bir evde kalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde girdiği pastaneden yaklaşık bin TL bozuk para çalarak kayıplara karışan ve yakalanmamak için her gün farklı bir evde kalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.



Olay, 18 Ocak tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde bir pastanenin kapısını zorlayarak içeri giren şahıs, kasada bulunan yaklaşık bin TL bozuk parayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah pastaneye gelen iş yeri sahibi kasadaki bozuk paraların çalındığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine pastaneye gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Yakalanmamak için kullandığı taktik işe yaramadı



Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde pastaneyi soyan şahsın Ş.Ö. (18) olduğu tespit edildi. Şahısın Kartepe ilçesinde bulunan bir evde yaşadığını ancak yakalanmamak için tanıdıklarının evlerinde kaldığı istihbaratını aldı. Şahsın yakalanması için evini takibe alan ekipler, Ş.Ö.'nün eve geldiğini fark edince operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Ş.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.



Hırsızlıktan 35 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı



Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahsın hırsızlıktan 35 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

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