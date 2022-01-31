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Suç makinesi hırsızlar, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi - Son Dakika

Suç makinesi hırsızlar, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi

31.01.2022 14:31
Suç makinesi hırsızlar, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 ayda 11 hırsızlığa karışan 3 şahıs, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 ayda 11 hırsızlığa karışan 3 şahıs, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manavgat ilçesinde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayının aynı kişiler tarafından gerçekleştirdiğini belirleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlık olaylarında kullanılan aracın Yakup Ç. isimli şahsa ait 07 LT 440 plakalı otomobil olduğunu belirledi.

27 Ocak 2022 tarihinde saat 05.00 sıralarında söz konu su aracın Kumyolu mevki'inde seyir halinde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kovalamacanın ardından içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracı yakaladı. Kovalamaca sırasında kaçan araç, polis ekip aracına çarparak büyük çapta hasar verdi.

Araçta bulunan ve çok sayıda hırsızlık olayından suç kaydı bulunan Barış K., Şükrü K. ve Yakup Ç., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken, araçta yapılan aramada aynı gece Side Mahallesinde TÜRSAB binasından çalınan atık su pompasının kabloları, hırsızlık olaylarında kullanılan eldiven, maske, keski ve diğer ekipmanlar ele geçirildi.

"1 ayda 11 ayrı hırsızlık olayı"

Yakalanan şüphelilerin otomobil ile son 1 ay içerisinde gece 24.00-05.00 saatleri arasında 4'ü araçtan akü, 3'ü motosiklet, 2'si kablo hırsızlığı, 1'i otomobilin jantıyla birlikte tekeri ve 1 tanesi de otomobilin camını kırmak suretiyle el çantası olmak üzere 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

"Tutuklandılar"

Barış K., Şükrü K. ve Yakup Ç. isimli hırsızlık şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim gönderildi. - ANTALYA

Suç makinesi hırsızlar, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi
Suç makinesi hırsızlar, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi
Suç makinesi hırsızlar, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi
Suç makinesi hırsızlar, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi
Suç makinesi hırsızlar, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi
Suç makinesi hırsızlar, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi

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Manavgat, Tragger, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi hırsızlar, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suç makinesi hırsızlar, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi - Son Dakika
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