Suç makinesi hırsızlar "Yıldırım" operasyonu ile yakalandı - Son Dakika
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Suç makinesi hırsızlar "Yıldırım" operasyonu ile yakalandı

11.05.2022 15:32
Suç makinesi hırsızlar "Yıldırım" operasyonu ile yakalandı

Başkent'te polisin evden hırsızlık olaylarına ilişkin düzenlediği 'Yıldırım' adlı operasyonda toplam 80 suç kaydı olan 4 şüpheli yakalandı.

Başkent'te polisin evden hırsızlık olaylarına ilişkin düzenlediği 'Yıldırım' adlı operasyonda toplam 80 suç kaydı olan 4 şüpheli yakalandı.

Gölbaşı ilçesinde evindeki ziynet eşyaları ile lüks otomobili çalınan müşteki daha polis merkezine müracaat etmeden çalınan araç, ziynet eşyaları ve olayın faillerinden ikisi Altındağ ilçesinde yakalandı. Polisin hırsızlık zanlılarına yönelik düzenlediği 'Yıldırım' adlı operasyonda toplam 4 kişi yakalandı. Hırsızlık olayına karışan 4 kişiden 2'sinin yakalanma ihtimaline karşı çaldıkları ziynet eşyalarının yarısını alarak başka bir araçla farklı bir yöne gittiği belirlendi. Zanlılar, çaldıkları eşyalarla birlikte Keçiören ilçesinde akrabalarına ait apartmanın kömürlüğünde yakalandı. Müştekinin çalınan aracı ve ziynet eşyaları 6 saat içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Çoğunluğu evden hırsızlık olmak üzere toplam 80 suç kaydı bulunan A.D.,B.K., K.P. ve K.G. adlı zanlıların girdikleri evlerden tıraş makinesi, mont, kemer, ayakkabı, para ve altın çaldıkları anlaşıldı. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANKARA

Suç makinesi hırsızlar Yıldırım operasyonu ile yakalandı
Suç makinesi hırsızlar Yıldırım operasyonu ile yakalandı

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Hırsızlık, Altındağ, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi hırsızlar 'Yıldırım' operasyonu ile yakalandı - Son Dakika


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