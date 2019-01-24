Son Dakika Haberleri: Suç Makinesi Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Suç Makinesi Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

48 dakika önce

Ankara'da biri 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hırsızlık zanlısı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Suç Makinesi Hırsızlık Zanlıları Yakalandı, System.String[]
Ankara'da biri 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hırsızlık zanlısı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlılardan birinin 14, diğerinin ise 21 suç kaydı olduğu belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği, son zamanlarda ortaya çıkan hırsızlık suçlarını geniş çapta incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda polis ekipleri, hırsızlık makinesine dönen iki kişiyi tespit etti. Yaşanan hırsızlık olaylarına dair güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, iki şüphelinin suç dosyalarının kabarık olduğunu belirledi. 14 suç kaydı olan U.A. ve 21 suç kaydı olan T.Ç., düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların ikamet ettikleri evde ve üzerlerinde yapılan aramada 2 bin 229 TL para, akıllı telefon, 5 altın yüzük, 4 altın bilezik, 10 gümüş yüzük, 2 altın bileklik, 5 alyans yüzük, 12 gümüş kolye, 4 gümüş bileklik, 2 köstekli saat, 15 tespih, 33 farklı markaya ait kol saati, 12 kolye ucu, 4 tuşlu telefon, 3 altın bileklik, fotoğraf makinesi, 5 sırt çantası, televizyon, 3 gümüş küpe, 13 bakır süs eşyası, 2 altın zincir, 2 tabanca ve 17 fişek, 22 çift küpe, 4 altın kolye, altın yüzük, levye, tornavida ve sırt çantası bulundu. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan U.A. tutuklanırken, T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:48 Kaynak: İHA

Polis, Ankara, 3. Sayfa
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