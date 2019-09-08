Son Dakika Haberleri: Suç Makinesi Jandarmadan Kaçamadı
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Suç Makinesi Jandarmadan Kaçamadı

38 dakika önce

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birçok suç kaydı bulunan şahsi yakaladı.

Suç Makinesi Jandarmadan Kaçamadı, System.String[]

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birçok suç kaydı bulunan şahsi yakaladı.


Jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 18 ayrı suçtan aranan G.Ö (36) Merkeze bağlı Yıldıztepe kasabasında saklandığı evinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli G.Ö çıkarıldığı olduğu mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - NİĞDE

Jandarma, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
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