Suç Makinesi Jandarmadan Kaçamadı
38 dakika önce
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birçok suç kaydı bulunan şahsi yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birçok suç kaydı bulunan şahsi yakaladı.
Jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 18 ayrı suçtan aranan G.Ö (36) Merkeze bağlı Yıldıztepe kasabasında saklandığı evinde düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli G.Ö çıkarıldığı olduğu mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - NİĞDE
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