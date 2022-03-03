Suç makinesi JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Suç makinesi JASAT tarafından yakalandı

03.03.2022 17:37
Suç makinesi JASAT tarafından yakalandı

Şanlıurfa'da 13 suç kaydı olan ve 11 yıl 28 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da 13 suç kaydı olan ve 11 yıl 28 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 13 ayrı suç kaydı olan ve 11 yıl 28 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S. (22) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma neticesinde şahıs, Eyyübiye ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın çeşitli suçlardan 13 adet suç kaydının olduğu, yoklama kaçağı olarak arandığı ve halen Şanlıurfa İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi. İşlediği suçlar nedeniyle toplam 11 yıl 28 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: JASAT'tan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Son dakika haberi: JASAT'tan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu JASAT, suçlulara göz açtırmıyor: 2 ayda 21 zanlı yakalandı JASAT, suçlulara göz açtırmıyor: 2 ayda 21 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Otel çıkışı içki şişesini saklamaya çalışmıştı! Sosa'nın süresiz kadro dışı kaldığı iddia edildi
17:31 Benzine bugün 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam geldi
17:27 Üreticiler, mandıracıları protesto etti! Tüm sütleri yere döktüler
17:18 Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor
17:11 Standart altının kilogram fiyatı, 881 bin liraya yükseldi
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 17:44:55. #1.13#
SON DAKİKA: Suç makinesi JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement