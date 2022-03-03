Suç makinesi JASAT tarafından yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 13 suç kaydı olan ve 11 yıl 28 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 13 ayrı suç kaydı olan ve 11 yıl 28 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.S. (22) isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma neticesinde şahıs, Eyyübiye ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın çeşitli suçlardan 13 adet suç kaydının olduğu, yoklama kaçağı olarak arandığı ve halen Şanlıurfa İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi. İşlediği suçlar nedeniyle toplam 11 yıl 28 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA