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Suç makinesi kadın evindeki gizli bölmede yakalandı

1 saat önce

Kayseri'de 11 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın, yatak odasında dolap arkasına yapılmış özel bölmede yakalandı.

Suç makinesi kadın evindeki gizli bölmede yakalandı, System.String[]

Kayseri'de 11 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın, yatak odasında dolap arkasına yapılmış özel bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme gibi suçlardan 11 tane yakalama emri ile emri aranan, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 bin 400 TL adli para cezası bulunan M.D. (26) adlı kadını yakalamak için çalışma başlattı. Yavuzlar Mahallesi Buluş Sokak üzerinde bulunan bir eve operasyon düzenleyen ekipler, M.D.'yi yatak odasında dolap arkasında yapılmış özel bir bölmede saklanırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.D. emniyete götürüldü.

(Ali Göç/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:05 Kaynak: İHA
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