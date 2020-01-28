Suç makinesi kapkaççı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da 9 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 suçtan kaydı bulunan zanlı tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonuyla konuşan M.A.A.'nın (9) arkasından gelen Sefa Ç. (30), çocuğun cep telefonunu alarak kaçtı. Ara sokaklara giren şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından yakalandı. Sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin 14 hırsızlık, yağma, yaralama, uyuşturucu kullanma ve temin etme, güveni kötüye kullanma, kapkaç gibi 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.



Sorgusu tamamlanan Sefa Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA