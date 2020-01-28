Suç makinesi kapkaççı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi kapkaççı tutuklandı - Son Dakika

Suç makinesi kapkaççı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da 9 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 suçtan kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

Suç makinesi kapkaççı tutuklandı, System.String[]

Adana'da 9 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 suçtan kaydı bulunan zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cep telefonuyla konuşan M.A.A.'nın (9) arkasından gelen Sefa Ç. (30), çocuğun cep telefonunu alarak kaçtı. Ara sokaklara giren şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından yakalandı. Sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin 14 hırsızlık, yağma, yaralama, uyuşturucu kullanma ve temin etme, güveni kötüye kullanma, kapkaç gibi 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.


Sorgusu tamamlanan Sefa Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Taksiciler, turizm şirketi aracının önünü kesip evrak kontrolü yaptı
Genç kadının telefonla oynayan esnafın ensesine tokat atması ile ortalık karıştı Kuzeni tarafından 3 milyon 600 bin TL dolandırılan iki kardeş soluğu savcılıkta aldı Çin'de yaşayan Antepli yaşanılanları anlattı! "Burada fare yılı kutlanıyor, sakın gelmeyin"

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 17:04:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suç makinesi kapkaççı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]