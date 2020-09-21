DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3 - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA GÖLE KİMYASAL ATIK BOŞALTTILAR

- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - Ersan SAN -/

Eyüpsultan'da bulunan göle kimyasal atık boşaltıldı. Gölün bir kısmı yeşile bürünürken, çevredekiler duruma tepki gösterdi

İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinçci Mahallesi'nde bulunan Şahintepe Gölü'ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 'boya' olduğu düşünülen kimyasal atık boşaltıldı. Gölün bir kısmı ve kenarı yeşile büründü. Göle balık tutmak ve piknik yapmak için gelenler gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Pirinçci Köyü Muhtarı Ali Yazıcı , göl içerisinde çok sayıda balık çeşitlerinin bulunduğunu belirterek, "Bu gölde balık var. Millet balığa geliyor. Burası akan bir göl değil, toplama göl. Buraya boya dökmenin mantığı nedir? Ben anlamış değilim. Yazık, günah burada her tülü balık var. İnsanoğlu işte, bir şey dediğin zaman kötü oluyorsun. Manzarayı görüyorsun, yoruma gerek yok. İlk defa gölümüzü bu halde görüyorum. Bunu yapanları kınıyorum" dedi.Piknik için gölün bulunduğu alana ailesiyle gelen bir vatandaş, "Göle kimyasal atık boşaltmışlar. Buranın suyu tertemiz, berraktı. Bugün gelip baktığımda şaşırdım. Acaba doğanın dengesi mi değişti diye düşündüm. Aklıma gelen ilk şey buydu. Ama büyük ihtimalle buraya yağlı bir kimyasal boya dökülmüş" diye konuştu. Gölün bir bölümün yeşile büründüren kimyasal havadan da görüntülendi

Görüntü dökümü: -------------Havadan görüntülerle yeşile bürünen alan-Gölden detay-Yeşile bürünmüş göl-Çevredeki vatandaşlar-Muhtar Yazıcı röp.-Pikniğe gelen vatandaş röp-Genel ve detaylar

==================

2- SUÇ MAKİNESİ KAPKAÇÇILAR ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

Veysel TİMDU - İstanbul DHA - ESENYURT'ta çok sayıda sabıkası bulunan kapkaççılar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Esenyurt'ta motosikletli kapkaç çetesi vatandaşların korkulu rüyası oldu. Son zamanlarda 9 kapkaç yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. O görüntülerden birinde, yol kenarındaki kadının çantasını çalmaları yer alıyor. Kadının arkasından yaklaşan kapkaççı hızla kaçarken kadın da peşinden koşuyor. Diğer görüntü de ise yine yol kenarındaki bir kişiye motosikletle yaklaşan şüpheliler çantasını alarak uzaklaşıyor.Şikayetler üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. 4 kişilik kapkaç şebekesi yakalandı. Şüphelilerden Barış S.'nin 36'sı kapkaç olmak üzere toplam 70 suç kaydının olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Fatih T.'nin 29'u kapkaç toplam 45, Serhat D.'nin toplam 39, Abdulsamed K.'nın ise 4 suç kaydının olduğu tespit edildi

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.