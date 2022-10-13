Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da yürüyen merdivenlerin kapaklarını çalan hırsızlar yakalandı

Bursa'da yürüyen merdivenlerin kapaklarını çalan hırsızlar yakalandı

Hırsızlık anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

BURSA - Bursa'da hırsızların hedefi metrodaki yürüyen merdivenlerin kapakları oldu. Gece saatlerinde kuyu kapaklarını çalan hırsızlar vatandaşların canını hiçe sayarak arkalarında 1 buçuk metrelik çukur bıraktı. Olay üzerine harekete geçen Bursa polisi bir çok suç kaydı bulunan iki hırsız kuzeni yakalamayı başardı.

Olay, geçtiğimiz hafta gece saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metro istasyonunda yaşandı. Çekçek arabasıyla gelen hırsızlar metrodaki yürüyen merdivenlerin kuyu kapaklarını çaldı. Yürüyen merdivenin çıkışında bulunan 60 kiloluk kuyu kapaklarını alan hırsızlar arkalarında yaklaşık 1.5 metrelik bir çukur bıraktı. Durumu erken fark eden belediye ekipleri, merdivenleri durdurup etrafına şerit çekerek, muhtemel bir facianın yaşanmasını engelledi.

Olay üzerine harekete geçen Bursa polisi hırsız iki kuzeni yakalamayı başardı

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şüphelileri güvenlik kamerasından tespit etmeyi başardı. Düzenledikleri operasyon sonucu daha önceden bir çok suçtan kaydı bulunan iki kuzeni yakalamayı başardı. Gözaltına alınan E.G. ve S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.