Suç makinesi kuzenler yakayı ele verdi - Son Dakika
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Suç makinesi kuzenler yakayı ele verdi

14.10.2022 00:57
Suç makinesi kuzenler yakayı ele verdi

Bursa'da hırsızların hedefi, metrodaki yürüyen merdivenlerin kapakları oldu.

Bursa'da hırsızların hedefi, metrodaki yürüyen merdivenlerin kapakları oldu. Gece saatlerinde kuyu kapaklarını çalan hırsızlar, vatandaşların canını hiçe sayarak arkalarında 1,5 metrelik çukur bıraktı. Olay üzerine harekete geçen Bursa polisi, birçok suç kaydı bulunan iki hırsız kuzeni yakalamayı başardı.

Olay, geçtiğimiz hafta gece saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metro İstasyonu'nda yaşandı. Çekçek arabasıyla gelen hırsızlar, metrodaki yürüyen merdivenlerin kuyu kapaklarını çaldı. Yürüyen merdivenin çıkışında bulunan 60 kiloluk kuyu kapaklarını alan hırsızlar, arkalarında yaklaşık 1,5 metrelik bir çukur bıraktı. Durumu erken fark eden belediye ekipleri, merdivenleri durdurup etrafına şerit çekerek muhtemel bir facianın yaşanmasını engelledi.

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri güvenlik kamerasından tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyon sonucu daha önceden birçok suçtan kaydı bulunan iki kuzeni yakalamayı başardı. Gözaltına alınan E.G. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi kuzenler yakayı ele verdi - Son Dakika

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