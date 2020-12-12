Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada - Son Dakika

Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada

12.12.2020 12:51
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada, System.String[]

İSTANBUL'da 1 ay içinde 3 otomobil çalan 2 otomobilden hırsızlık yapan biri kadın 2 kişi yakalandı.

İSTANBUL'da 1 ay içinde 3 otomobil çalan 2 otomobilden hırsızlık yapan biri kadın 2  kişi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansırken, daha öncede 33 kez yakalanan F.G. (19) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANARAK KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİ

Zeytinburnu, Şişli, Güngören ve Kağıthane'de  son bir ay içerisinde 3 otomobil hırsızlığı ve 2 otomobilden hırsızlık üzerine polis inceleme başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda güvenlik kamera görüntülerininden şüphelilerin eşkalini ardından kimliklerini tespit etti. Önceki gün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda F.G.(19) ve kadın şüpheli S.P.(22 gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgusu hırsızlık Büro amirliğinde yapıldı. Şüphelilerden 19 yaşındaki  F.G.'nin daha önceden 25 kez 'otodan hırsızlık', 2 kez 'mala zarar verme', 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak', 4 kez 'hırsızlık',  'Taksirle yaralama' olmak üzere toplam 33 kez yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca hakkında yakalama kararı bulunduğu da öğrenildi. Kadın şüpheli S.P.'nin ise daha önceden oto hırsızlığı, otodan hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından 5 kez gözaltına alındığı belirlendi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin  araçlara yanaşarak el feneri ile içlerini kontrol ettikleri çalacak bir şey gördüklerinde harekete geçtikleri görüldü. Şüphelilerin tornavida yardımıyla otomobillerin kapılarını açarak içlerini boşaltmaları ve düz kontakla çalıştırdıkları araçları çalma anları da saniye saniye kameraya yansıdı. Şüphelilerin bazı olaylara motosikletleriyle geldikleri otomobillerden çaldıklarını motosikletlerine yükleyerek kaçtıkları görüldü.


- İstanbul
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada
Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada

Hırsızlık, Otomobil, İstanbul, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk oyun devi Rollic Games'in ABD'li Zynga'ya satışının perde arkası: Görüşmeler internet üzerinden yapılmış Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Eğlence mekanında darbedilen Ukraynalı Model Daria Kyryliuk, çalışanların özrünü kabul etti Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı Vatandaşlar evlerinden bile çıkamıyor! Düzce'deki aşırı hava kirliliğinin nedeni araştırılıyor
İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor         
12:38
Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu         
11:59
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre         
11:34
Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor         
11:06
AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı         
10:35
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Kısıtlama için alışverişe çıkan vatandaş, kalp krizi geçirerek sokak ortasında can verdi Kısıtlama için alışverişe çıkan vatandaş, kalp krizi geçirerek sokak ortasında can verdi         
10:01
İran'da muhalif gazeteci Ruhullah Zem idam edildi İran'da muhalif gazeteci Ruhullah Zem idam edildi         
09:25
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu         
02:45
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu         
12:27
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 13:06:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suç makinesi otomobil hırsızları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei