Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı - Son Dakika
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Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı

19.03.2022 13:10
Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı

Denizli'de hakkında yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 farklı dosyadan suç kaydı olan şüpheli, akrabasının evinde JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.

Denizli'de hakkında yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 farklı dosyadan suç kaydı olan şüpheli, akrabasının evinde JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde aranan şüphelilerin yakalanması için JASAT operasyon başlattı. Hakkında 2009 yılında işlemiş olduğu yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 farklı dosyadan suç kaydı olan Yavuz D.'nin (52), saklandığı yer tespit edildi. Bozkurt İlçe Jandarma ve JASAT timlerince yapılan operasyonda Yavuz D., saklandığı akrabasının evinde kıskıvrak yakalandı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen Yavuz D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı
Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı

YORUMLAR
500
Bozkurt'ta firari hükümlü yakalandı Bozkurt'ta firari hükümlü yakalandı 2 samanlık alev alev yandı 2 samanlık alev alev yandı

Denizli, Bozkurt, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı - Son Dakika
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