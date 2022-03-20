Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı

20.03.2022 00:58
Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı

Denizli'de hakkında yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 farklı dosyadan suç kaydı olan şüpheli, akrabasının evinde JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.

Denizli'de hakkında yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 farklı dosyadan suç kaydı olan şüpheli, akrabasının evinde JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde aranan şüphelilerin yakalanması için JASAT operasyon başlattı. Hakkında 2009 yılında işlemiş olduğu yağma suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 farklı dosyadan suç kaydı olan Yavuz D.'nin (52), saklandığı yer tespit edildi. Bozkurt İlçe Jandarma ve JASAT timlerince yapılan operasyonda Yavuz D., saklandığı akrabasının evinde kıskıvrak yakalandı. İşlemleri ardından adliyeye sevk edilen Yavuz D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti 11 bin hayvanın yaralanacağı projede meralar ıslah ediyor 11 bin hayvanın yaralanacağı projede meralar ıslah ediyor

Denizli, Bozkurt, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 01:17:50. #1.11#
SON DAKİKA: Suç makinesi saklandığı akraba evinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement