Suç makinesi Turgutlu'da yakalandı
31 dakika önce
Turgutlu'da hakkında 36 suçtan yakalama kararı bulunan yaşlı adam gözaltına alındı.
Turgutlu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:52 Kaynak: İHA
'da hakkında 36 suçtan yakalama kararı bulunan yaşlı adam gözaltına alındı. Manisa
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş büro ekipleri, hakkında 36 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan 63 yaşındaki S.I.'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu belirledi. S.I. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. S.I.'nın, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık, serbest meslek sahibi kişileri dolandırıcılığı ve mala zarar verme suçlarından arandığı öğrenildi.
Öte yandan S.I.'nın Manisa, Ankara
, Alaşehir
, Biga
, Bursa
, Denizli
, Gaziosmanpaşa
, İzmir
, İstanbul
, Karşıyaka
, Kemalpaşa
, Küçükçekmece
, Salihli
, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliklerince ve Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. - MANİSA
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