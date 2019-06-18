Son Dakika Haberleri: Suç makinesi Turgutlu'da yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suç makinesi Turgutlu'da yakalandı

31 dakika önce

Turgutlu'da hakkında 36 suçtan yakalama kararı bulunan yaşlı adam gözaltına alındı.

Suç makinesi Turgutlu'da yakalandı, System.String[]
Turgutlu'da hakkında 36 suçtan yakalama kararı bulunan yaşlı adam gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, hakkında 36 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan 63 yaşındaki S.I.'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu belirledi. S.I. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. S.I.'nın, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık, serbest meslek sahibi kişileri dolandırıcılığı ve mala zarar verme suçlarından arandığı öğrenildi.

Öte yandan S.I.'nın Manisa, Ankara, Alaşehir, Biga, Bursa, Denizli, Gaziosmanpaşa, İzmir, İstanbul, Karşıyaka, Kemalpaşa, Küçükçekmece, Salihli, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliklerince ve Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:52 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Turgutlu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler Makas terörüyle liseli kızın ölümüne neden olan sanıklar, hakim karşısına çıktı 10 saatlik ameliyat sona erdi! Berfin'den sevindirici haber geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:23:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suç makinesi Turgutlu'da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]