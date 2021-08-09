Suç makinesi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesi Metal Sanayide meydana gelen olayda kaçan hırsız, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. 10 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Metal Sanayi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Esnaflar hırsızlık şüphelisi Alican A.'yı yakaladı. Yaşanan gerginlik sırasında bisiklete binip kaçan hırsız fabrika bahçesine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın peşine düştü. Kovalamaca sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GBT sorgulaması yapılan şahsın, Yalova ili ile Bursa'nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde 10 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA