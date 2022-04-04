Suç makinesi yakalandı - Son Dakika
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Suç makinesi yakalandı

04.04.2022 17:17

Suç makinesi yakalandı Kayseri polisi tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 14 ayrı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Suç makinesi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri polisi tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 14 ayrı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında 'Yağma', 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'Tehdit', 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', '213 SKM', '5607 SKM', 'Basit Tehdit', 'Hakaret', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme', 'Kasten Yaralama' suçlarından toplamda 14 ayrı yakalama emri bulunan ve bu suçlardan dolayı hakkında 23 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T.'nin Uğurevler Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit edildi. 2019 yılından bu yana firar olarak aranan T.T., ekiplerce yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.T., cezaevine teslim edildi.

Suç makinesi yakalandı
Suç makinesi yakalandı
Suç makinesi yakalandı
Suç makinesi yakalandı
Suç makinesi yakalandı
Suç makinesi yakalandı

YORUMLAR
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Kaçak kesim yapan 2 kişi suç üstü yakalandı Kaçak kesim yapan 2 kişi suç üstü yakalandı Birçok suçtan aranan şüpheli yakalandı Birçok suçtan aranan şüpheli yakalandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi yakalandı - Son Dakika


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