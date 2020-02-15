Suç makinesi yankesiciler Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırnakçılık yöntemiyle yankesicilik yapan suç makinesi 2 şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Körfez ilçesinde meydana gelen yankesicilik olayı sonrasında, şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, yaptıkları takip sonucu tırnakçılık yöntemiyle iki farklı yankesicilik olayına karışan N.O.A. ve E.K. adlı şahısları Yarımca D-100 karayolu yan yol üzerinde gözaltına aldı.



Emniyete götürülen şahısların yapılan incelemelerinde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık, yağma gibi suçlardan E.K.'nin 30, N.O.A.'nın ise 21 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Körfez Adliyesine sevk edildi.



Öte yandan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Nitelikli Yağma" suçundan 10 hapis cezası ile aranan F.A. (36) isimli şahsı İzmit ilçesinde gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi. - KOCAELİ