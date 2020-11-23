Suç makinesi zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de 24'ü hırsızlık olmak üzere 41 suç kaydı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. 24'ü hırsızlık olmak üzere toplam 41 suç kaydının yanı sıra hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D., ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE