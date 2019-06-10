Suç makinesine baskın
6 saat önce
Bursa'da 1 ayda 3 ayrı suça karışan zanlı, gizlendiği eve yapılan operasyonla yakalandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:19 Kaynak: İHA
'da 1 ayda 3 ayrı suça karışan zanlı, gizlendiği eve yapılan operasyonla yakalandı. Yıldırım
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, Bursa'da bir ay içerisinde 2 kişiyi silahla yaralayan, bir kişiye cinsel saldırıda bulunarak yaralanmasına sebep olan ve bir gasba karışan Ömer Özdemir
'in yakalanması için harekete geçti. Şahsın Yıldırım ilçesine bağlı Nalbantoğlu Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit eden ekipler zanlıyı yakalamak için çalışmalara başladı. Şahsın evine operasyon düzenleyen SÖS ekipleri, Özdemir'i kıskıvrak yakalamayı başardı. Özdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
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