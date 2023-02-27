Suç makinesini elindeki dövme yakalattı - Son Dakika
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Suç makinesini elindeki dövme yakalattı

27.02.2023 12:56

- Suç makinesini elindeki dövme yakalattı Kağıthane'de 6 ayda gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen polis ekipleri, 58 farklı güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi Elinde dövme bulunduğu tespit edilen şüpheli, sahte sosyal medya hesabı üzerinde kendisiyle iletişime geçen...

- Suç makinesini elindeki dövme yakalattı

Kağıthane'de 6 ayda gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen polis ekipleri, 58 farklı güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi

Elinde dövme bulunduğu tespit edilen şüpheli, sahte sosyal medya hesabı üzerinde kendisiyle iletişime geçen polis ekipleri tarafından buluşma noktasında yakalandı

29 suç kaydı ile 4 farklı suçtan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane'de 6 ayda gerçekleşen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen polis ekipleri, 58 farklı güvenlik kamerasını inceleyerek 2 şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri, elinde dövme bulunan şüpheliyle sahte sosyal medya hesabı üzerinden iletişime geçti. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kızla buluşmaya gideceğini sanan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 19 Ağustos 2022-22 Ocak 2023 tarihleri arasında ilçede meydana gelen 4 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet kol saati, 3 bin 550 lira ve 500 dolar para çalınmasının ardından harekete geçti. 4 farklı hırsızlıkla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, olayların meydana geldiği ikamet ve çevrelerinde yer alan 58 farklı güvenlik kamera görüntüsünü inceledi.

Elindeki dövme onu ele verdi

Güvenlik kamerası görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin 2 kişi olduğunu ve şahıslardan birinin elinde dövme bulunduğu tespit etti. Yapılan araştırmalarda; şüphelilerden C.Ç. isimli şahsın elinde dövme bulunan resimler paylaştığı sosyal medya hesabı belirlendi. Polis ekipleri sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden şüpheliyle görüşmeye başladı. Buluşma için tarih belirlendi. Sosyal medyadan tanıştığı bir kızla buluşacağını sanan C.Ç, 24 Şubat tarihinde Beyoğlu ilçesindeki bir kafede yakalandı. Şüpheli şahsın, 27'si "evden hırsızlık" olmak üzere toplam 29 suç kaydı ile 4 farklı suçtan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirlendi.

Kaynak: İHA
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Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesini elindeki dövme yakalattı - Son Dakika

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