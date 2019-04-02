Suç Oranlarını Açıkladı! Hırsızlık Birinci Sırada

"HER bir suç fazla. Ama gerçekçi olmak gerekirse, 1992'den beri en az suç, geçen yıl işlendi" diyen Seehofer, önümüzdeki yıllarda da suç sayısının azalmaya devam etmesi durumunda başarıdan bahsedilebileceğini söyledi. Almanya
genelinde polis kayıtlarına geçen yıl 5 milyon 555 bin 520 suçun geçtiğini belirten Seehofer, bu sayının bir önceki yıla göre 206 bin 464 daha az olduğunu, 2017'de 5 milyon 761 bin 984 suçun kayıtlara geçtiğini açıkladı. Polis
kayıtlarına geçen yıl 708 bin 380'ni yabancı olmak üzere suç işleyenlerin sayısı ise 2 milyon 51 bin 166 kişi kaydedildi. İşlenen suçlar arasında hırsızlık ilk sırayı alıyor. Bir milyon 936 bin 315 hırsızlık olayı yaşanırken, hırsızlık yapan Alman vatandaşı sayısı 243 bin 555, 152 bin 726 Alman vatandaşı olmayan hırsız kayıtlara geçti. Hırsızlık yapan göçmen sayısı ise 43 bin 734.İŞ YERLERİNE DADANDILAR
Hırsızların en büyük hedefi ise iş yerleri oldu. Bir önceki yıla göre geçen yıl dükkan ve iş yeri soyanların sayısında düşüş olmasına rağmen polis kayıtlarına 339 bin 21 iş yeri soygunu geçti. 30 bin 232 araba çalınırken, arabaların içinden çalınan eşyalarla ilgili soygun sayısı ise 247 bin 311 olarak gerçekleşti.
2017'de silahla işlenen suç sayısı 38 bin iken bu rakam yüzde 5.5 oranında artış göstererek 2018'de 40 bin 104'e çıktı. Silah yasasına muhalefet edenlerin sayısı da 35 bin 777'den 37 bin 545'e yükseldi. Artış gösteren bir diğer suç ise uyuşturucu ticareti. Daha önce 330 bin 580 olan uyuşturucu satışıyla ilgili suç sayısı, 350 bin 662 olarak gerçekleşti. Yabancılar hukukuna yönelik işlenen suçlarda ise azalma meydana geldi. Bir önceki yıla göre azalma yüzde 9.3 oranında gerçekleşti. Almanya'da hırsızlık suçu yüzde 34.9 oranıyla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 15.1 ile dolandırıcılık geliyor.